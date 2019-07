An Däitschland gëtt um Samschdeg un d'Acteure vum mëssgléckten Attentat op den Adolf Hitler geduecht.

E gëllt als ee vun de bedeitendste Versich, fir den Adolf Hitler ze stierzen.

Viru genee 75 Joer huet e Grupp ronderëm den Offizéier Stauffenberg probéiert, fir de Führer ëmzebréngen.

D'Attentat mëssgléckt an d'Initiateure bezuele mat hirem Liewen.



D'Evenementer vum 20. Juli 1944 suergen haut nach ëmmer fir Diskussiounen.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
Wolfsschanze (Wolf's Lair), near Rastenburg in East Prussia, after the assassination attempt against Hitler on July 20, 1944.
Adolf Hitler at his headquarters, the so-called Wolfsschanze (Wolf's Lair), near Rastenburg in East Prussia, taken on July 15, 1944

A la base war d'Operatioun „Walküre“ e Plang, fir eventuell Opstänn – zum Beispill aus der Zivilbevëlkerung - néierzeschloen.

E Plang mat Lacunnen, dee vun engem Grupp Offizéier detournéiert gouf, fir e géint d'Nazi-Spëtzt anzesetzen a fir dann duerno zu Berlin ënnert dem Code „Walküre“ e Militärputsch ze maachen.



D'Zil war et also, de Führer ze liquidéieren an zwar an der sougenannter Wolfsschanze zu Rastenburg an Ostpreussen, dem streng ofgesécherte Haaptquartéier vum Adolf Hitler.



Den 20. Juli 1944 war et sou wäit. An enger Posch gouf e Sprengsaz ënnert dem Dësch verstoppt. D'Bomm flitt an d'Luucht, wärend den Adolf Hitler op deem Dësch iwwer d'Lag un der Ostfront diskutéiert.



D'Baraque gouf zerstéiert, 4 Mënsche koumen ëm, ma d'Attentat op de Führer mëssgléckt, den Adolf Hitler iwwerlieft, liicht verwonnt.



De Claus Schenk Graf von Stauffenberg a seng Alliéiert goufe verhaft, zum Deel gefoltert an higeriicht, anerer goufen no sougenannte Schauprozesser exekutéiert.



Am Ganze goufen et 200 Doudesuerteeler.



D'Evenementer vu viru 75 Joer suerge bis haut fir Diskussiounen.



Ass de Stauffenberg en Held, eng Symbolfigur vun der Resistenz oder ass et en Attentäter, deen ëmmerhi selwer jorelaang en Nazi war, an deen einfach Angscht hat, datt de Krich géing verluer goen?



Ënner anerem iwwer déi Froe gëtt bis haut gestridden. Ënnerschiddlech Biografen zeechnen ënnerschiddlech Biller.

Den Thomas Karlauf hannerfreet a sengem rezente Buch „Stauffenberg - Porträt eines Attentäters“ d'Helderoll, déi fréier Biografe beschriwwen hunn a konzentréiert sech éischter op déi politesch a militäresch Motivatioune vum Stauffenberg.



D'Enkelin vum Putschist deelt déi grad genannten Duerstellung net a stellt hirersäits d'Buch „Mein Grossvater war kein Attentäter" vir.



D'Kanzlerin Angela Merkel huet de Claus Schenk Graf von Stauffenberg viru Kuerzem e Virbild genannt.

Hien hätt den 20. Juli 1944 op Basis vu sengem Gewësse gehandelt an esou en Deel vun der däitscher Geschicht gepräägt.