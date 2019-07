Besonnesch waarm war et an Zentral- an Osteuropa, am Norde vu Russland, am Nordoste vu Kanada an de südlechen Deeler vu Südamerika.

De Juni war no Miessunge vun den amerikanesche Klima-Autoritéiten dee wäermsten zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen am Joer 1880. D'Duerchschnëttstemperatur hätt ëm 0,95 Grad iwwert där aus dem 20. Joerhonnert geleeën. Deemools waren an der Moyenne 15,5 Grad gemooss ginn. Domat huet de Juni 2019, dee selwechte Mount vum Joer 2016, ëm 0,02 Grad iwwertraff, dee bis elo de Rekord duergestallt hat. Besonnesch waarm war et deemno an Zentral- an Osteuropa, am Norde vu Russland, am Nordoste vu Kanada an de südlechen Deeler vu Südamerika.