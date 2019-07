Eng nächst Aktioun zu Lëtzebuerg ass fir kuerz no der Rentrée, den 20. September geplangt.

Haut ginn a verschiddene Länner nees eng sëlleche Jonker fir eng Klimademo op d'Strooss. Sou och zu Berlin, wou e Freideg déi schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg erwaart gëtt. Och an der Summervakanz wëllen d'Schüler, am Kader vun de Fridays-for-Future-Demonstratiounen, fir eng besser Klimapolitik demonstréieren.

D'Greta Thunberg war fir d'lescht am Mäerz bei sou enger Demo an Däitschland dobäi. Inspiréiert duerch déi 16 Joer al Schülerin aus Schweden, ginn zanter Méint jonk Leit a ville Länner weltwäit eemol d'Woch op d'Strooss, fir géint d'Klimaschutzmesuren ze protegéieren, déi hirer Meenung net duer ginn.

Och hei zu Lëtzebuerg hunn sech déi Jonk schonn zweemol fir eng Klimademo mobiliséiert. Eng nächst Aktioun ass iwwregens fir kuerz no der Rentrée, den 20. September geplangt. Si soll an där selwechter Envergure iwwert d'Bühn goen, wéi d'Demo am Mäerz dëst Joer. Deemools waren iwwer 10.000 Jonker op d'Strooss gaangen, fir ze demonstréieren.