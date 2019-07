D'Fär war am September 1994 um Wee vun Tallin op Stockholm bei stiermescher Séi ënnergaangen.

Bal 25 Joer nom Ongléck vun der Ostsee-Fär "Estonia", mat iwwer 850 Doudegen, gëtt e Freiden d'Uerteel géint déi däitsch Werft, déi d'Schëff gebaut hat, bekannt. Verhandelt gëtt virun engem franséische Geriicht zu Nanterre.

Iwwer Dausend Iwwerliewender a Familljemembere vun Affer fuerdere vun där betraffener Werft, an engem franséischen Expertebüro, iwwer 40 Milliounen Euro Schuedenersatz. Den Ënnergang vun der Estonia gëllt als déi gréisste Schëffskatastroph vun der Nokrichszäit.

D'Fär war am September 1994 um Wee vun Tallin op Stockholm bei stiermescher Séi ënnergaangen, nodeems Waasser duerch déi viischt Klapp an d'Schëff era gelaf war. Bannent Minutte war d'Fär deemools ënnergaangen an huet 852 Mënsche mat an den Doud gerappt. Ënnert den Affer ware 500 Schweden an iwwer 284 Esten.

Iwwert d'Ursaach vun der Katastroph gouf jorelaang enquêtéiert. Wahrscheinlech war déi viischt Klapp vum Schëff, där hir Scharnéieren net gehalen hunn, de Grond dofir dass d'Schëff ënnergaangen ass. Ee Verantwortlechen oder Schëllege gouf ni festgehalen.