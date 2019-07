Fuerscher fuerderen ee radikaalt Ëmdenken am Ëmgang mat Mond- an Zännkrankheeten.

Ronn 3,5 Milliarde Leit weltwäit hu Karies, Entzündungen um Zännfleesch oder Kriibs am Mond. Wat vun der Gesondheetsinspreventioun an der Politik gréisstendeels géif ignoréiert ginn. D'Zännmedezin ass an der Kris, soen d'Fuerscher vum University College zu London. Wéi et heescht, géif an héich entwéckelte Länner bei der moderner Zännmedezin vill ze vill d'Behandlung amplaz d'Präventioun am Virdergrond stoen.

Déi 13 Fuerscher aus am ganzen zéng Länner kritiséieren, dass sech d'Zännmedezin scho vill ze vill laang vun der traditioneller Gesondheetspreventioun lass geléist hätt. Besonnesch kritesch beuerteelen d'Wëssenschaftler och d'Roll vun der Zocker-, Liewensmëttel- a Gedrénksindustrie. Hiren Afloss kéint zum Beispill dozou féieren, dass de Fokus op kommerzielle Produite wéi Zahnpasta mat Fluor, Mondwaasser oder zockerfräie Knätsch geluecht gëtt, amplaz sech op déi eigentlech Ursaache vum Karies ze konzentréieren. Sou géif de Konsum vun Zocker besonnesch a manner entwéckelte Länner rapid an d'Luucht goen.

Et gëtt drop higewisen, dass dacks Leit mat engem méi niddrege Bildungsniveau Problemer mat den Zänn hunn. Ville Leit wier net bewosst, wéi wichteg Zänn- a Mondhygiène ass, sou nach d'Fuerscher.