Heibäi geet et ëm de sozialen Ausgläich an doriwwer eraus, ewéi d'Regierung d'Gesellschaft mathuele kann op dësem Wee.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) huet e Freiden ausdrécklech dovunner geschwat, dem CO2 ee Präis ze ginn. Dem Merkel no, wär dëst den effizientste Wee, fir d'Emissiounen ze reduzéieren. Zudeem hunn déi Gréng an Däitschland an d'Ëmweltverbänn der Regierung Taktlosegkeet virgeworf.

Well Däitschland seng Klimaziler fir 2020 normalerweis net wäert erfëlle kënnen, "ass et ëmsou méi wichteg fir d'Bundesregierung, datt si hir Verflichtunge bis 2030 anhalen", esou d'Merkel op der Summerpressekonferenz zu Berlin. Bis dohi muss Däitschland seng CO2-Emissiounen ëm 55 Prozent am Verglach mam Stand vun 1990 reduzéieren.

Ëm d'Debatt vun de CO2-Präisser sot d'Angela Merkel: "Wir wollen eine Bepreisung, um CO2-Emissionen möglichst zu vermeiden." Zill heibäi wier net, datt de Staat méi Sue huet. Vill méi geet et ëm ee"Gesamtpaket zu einem verlässlichen Pfad der Bepreisung und einem vernünftig wirkenden sozialen Ausgleich. Wir wollen ein hohes Maß an Berechenbarkeit und achten sehr stark auf den sozialen Ausgleich", sou d'Bundeskanzlerin.

Zousätzlech huet d'Merkel gesot, datt d'Regierung bis den 20. September iwwert ee "Maßnahmenpaket" entscheede wäert. Dëst soll dono och gesetzlech festgehale ginn.