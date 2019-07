E klengt Meedchen hat en Donneschdeg zu Bonn vill Chance, wéi hat aus engem Bus, dee gefuer ass, erausgefall ass.

Méi een ongewéinlecht Accident gouf et en Donneschdeg zu Bonn an Däitschland. Wärend enger Faart war nämlech eng Fënster vun engem Bus gebrach an ee 5 Joer alt Meedchen, wat sech widder d'Glas gestäipt hat, war op d'Strooss gefall. D'Kand gouf dobäi blesséiert a koum mat Schnëttwonnen an enger Platzwonn um Kapp an d'Klinik.

Wéi et genee zum Tëschefall komm ass, ass bis ewell nach net gewosst. Eng Spriecherin vun der Busentreprise zu Bonn huet e Freideg matgedeelt, datt de Chauffeur wuel kuerz virum Accident een Aascht geroden hat. Méiglecherweis war d'Glas dobäi beschiedegt ginn respektiv ënner Spannung geroden an ass futti gaangen.

De Chauffeur stoung nom Accident ënner Schock.