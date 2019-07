Et ass e klore Fall fir d’Justiz. E Mann vu Metz mat engem amputéierte Bee fënnt eng Foto vu sech op Zigarettepäck, als Warnung virum Fëmmen.

Éischtens gouf en ni gefrot, ob en domat d’accord wier an zweetens huet säin Handicap guer näischt mam Fëmmen ze doen.

Den amputéierte Mann, deen anonym wëllt bleiwen, huet 60 Joer, lieft zu Metz, kënnt awer aus Albanien. An et ass och do, wou hien 1997 an enger Schéisserei esou uerg verwonnt gouf, dass e säi Bee verluer huet. Fir d’EU-Kommissioun steet awer fest, dass dat Bild op den Zigarettepäck op verstoppten Oderen zréckzeféiere wier.

Déi Foto op den Zigarettepäck wier d’lescht Joer an engem Spidol gemaach ginn. De Mann seet, en hätt sech informéiert, fir eng Prothees ze kréien. Neen, seet d’EU: si wier aus enger Biller-Database vun 2014 an et hätt een d’Rechter.

Et ass elo un der Justiz, erauszefannen, ob de Mann aus Albanien effektiv géint säi Wëlle fir d’EU-Grujelbiller-Campagne huet missen duerhalen oder ob en onberechtegt op eng Entschiedegung aus ass. Feststeet, dass hien net deen Éischten ass, dee mengt, sech erëmzëerkennen. Bis elo ass allerdéngs keen domat duerchkomm.