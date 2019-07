Iwwer 1.000 Pompjeeë sinn de Moment a Portugal domadder beschäftegt, 3 gréisser Bëschbränn ze läschen.

Am Zentrum vum Land sinn déi ausgebrach, doduercher goufen schonn eng Partie Dierfer evakuéiert.

20 Helikopteren a Läschfliger sinn am Asaz.

An der Regioun ware schonn virun 2 Joer enorm Bëschbränn ausgebrach, wou Dosende Leit ëm d'Liewe koumen.

Bis ewell koum just een Zivilist mat Verbrennungen zu Lissabon an d'Spidol. 4 Pompjeeë sollen och blesséiert gi sinn, plus 3 weiderer, déi wärend hirem Asaz mam Camion an een anere Wonn gerannt sinn.