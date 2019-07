Dat ass d'Haaptzil vum ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj, nodeems seng Partei bei de virgezunne Parlamentswale kloer gewonnen huet.

Eng vun de Prioritéite wier, déi ukrainesch Gefaangen aus Russland ze rapatriéieren, souwéi d'Korruptioun ze bekämpfen. Seng Partei mam Numm "Diener vum Vollek", krut eng zolidd Majoritéit. Si muss awer elo nach ee Koalitiounspartner fannen.

Nodeems ronn 22 Prozent vun de Stëmmziedel ausgezielt waren, koum d'Partei vum Selenskyj op knapp 42 Prozent. Et wier déi däitlechst Victoire vun enger Partei bei Walen an der Ukrain zanter der Onofhängegkeet vum Land vun der Sowjetunioun am Joer 1991. Op déi zweet Plaz kéim déi Russland-frëndlech Oppositiounsplattform mat 11,5%.

An d'Parlament huet et de Prognosen no och déi nei gegrënnte Partei Golos gepackt, déi vun engem ukraineschen Rocksänger an d'Liewe geruff gouf. Si gëtt als méigleche Koalitiounspartner vum Selenskyj senger Partei gehandelt.