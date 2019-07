Wéinst der Confiscatioun vun engem briteschen Tanker duerch den Iran kënnt déi britesch Regierung um Méindeg fir eng Krisesëtzung beieneen.

Am sougenannten Tanker-Konflikt mam Iran kënnt déi britesch Regierung um Méindegde Moien fir eng Krisesëtzung beieneen. Am Mëttelpunkt vun der Reunioun ënnert der Presidence vun der Nach-Premierministesch Theresa May steet d'Sécherheet fir d'Schëfffaart am Persesche Golf. De briteschen Ausseminister Jeremy Hunt huet iwwerdeems schonn e Sonndeg mam däitschen Ausseminister Heiko Maas an dem franséischen Diplomatiechef Jean-Yves Le Drian telefonéiert gehat. Déi dräi Minister wieren sech eens gewiescht, dass ee fräie Passage vu Schëffer duerch d'Strooss vun Hormus fir déi europäesch Staaten Iewescht Prioritéit huet, sou de briteschen Ausseministère e Sonndeg den Owend zu London. Et misst awer all méiglech Eskalatioun evitéiert ginn. Déi britesch Regierung kënnt elo scho fir hir zweet Krisesëtzung beieneen, zanter déi iranesch Revolutiounsgarde e Freideg ee briteschen Tanker an der Strooss vun Hormus blockéiert huet. Den Tanker soll no Donnéeë vun Teheran géint international Schëffsreegele verstouss hunn. London streit dat of.



Déi britesch Regierung envisagéiert elo Strofmesuren géint Teheran. Wéi et heescht, géifen eng Rei vun Optiounen iwwerpréift ginn. Britesch Medie mellen, dass et ënnert anerem Iwwerleeunge ginn, fir d'Verméige vum iranesche Staat anzefréieren.