Virun enger Woch war d'Missioun am éischten Ulaf, wéinst engem technesche Problem, knapp eng Stonn virum geplangte Start ofgebrach ginn.

De Start vun der Rakéit am Bundesstaat Andhra Pradesh ass fir am spéide Moien eiser Zäit geplangt.

Sollt d'Missioun reusséieren, wier Indien dat véiert Land no den USA, Russland a China deenen eng Moundlandung géif geléngen. Ee Fuerschungsgefier soll op der Uewerfläch vum Mound ënnert anerem no Spure vu Waasser sichen. Wärend enger éischter Missioun vun Indien am Joer 2008 hat eng Sonde de Mound just ëmkreest, awer awer net gelant.