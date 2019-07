Den nationale Wiederdéngscht huet matgedeelt, dass op 7 Plazen an den USA historesch Héchstwäerter gemooss goufen.

Ënnert anerem zu Atlantic City an um New Yorker Fluchhafen JFK. Eng ganz Partie Miessstatiounen hunn Temperature vun tëscht 38 an iwwer 43 Grad registréiert. D'Hëtztwell huet sech vum Mëttlere Westen bis bei d'Atlantikküst gezunn.

Iwwer 157 Millioune Leit waren iwwert de Weekend vun deenen extremen Temperature betraff. Wéi amerikanesch Medie mellen, sinn op d'mannst 6 Persounen un de Suitte vun deenen héijen Temperature gestuerwen. Um Méindeg soll et an en USA ofkillen. Dofir gëtt elo an Europa mat enger neier Hëtztwell gerechent.

Meteorologen hu fir den Optakt vun där neier Woch fir grouss Deeler an Europa Temperature vun iwwer 40 Grad virausgesot. Schonn am Juni waren op ville Plazen Rekordtemperature gemooss ginn. Den Donneschdeg kéint den Héichpunkt vun der annoncéierter Hëtztwell markéieren, heescht et vum däitsche Wiederdéngscht. Ursaach dofir ass den Héich Yvonne.