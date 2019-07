1968 ass d'U-Boot "La Minerve" wärend enger Übung ronn 40 Kilometer virun der franséischer Küst bei Toulon mat 52 Persounen u Bord verongléckt.

Déi franséisch Verdeedegungsministesch Florence Parly huet e Méindeg via Twitter matgedeelt, datt no iwwert 50 Joer La Minerve e Sonndeg zeréck fonnt gouf. Déi Hannerbliwwe hätten esou laang op dëse Moment misste waarden, esou d'Parly am Tweet.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

D'Familljememberen hate fir d'lescht am Hierscht zejoert déi franséisch Regierung opgefuerdert, eng weider Kéier nom U-Boot ze sichen. Ufank vum Joer hat dunn d'Verdeedegungsministesch d'Operatioun annoncéiert. Mam Schëff Seabed Constructor, dat der amerikanescher Entreprise Ocean Infinity gehéiert, gouf no der La Minerve gesicht. Dat Schëff hat och schonn an der Vergaangenheet un der Sichaktioun 500 Kilometer ëstlech vum Golf San Jorge virun der argentinescher Küst matgemaach. Do hat et am November zejoert de Wrack vun engem argentineschen U-Boot fonnt, wou 44 Crew-Memberen ëm d'Liewe koumen.

Dat franséischt U-Boot La Minerve gouf an enger Déift vun 2.370 Meter fonnt. Iwwert d'Hannergrënn vum Ongléck virun 51 Joer ginn et keng Präzisiounen. Et gëtt awer spekuléiert, datt et Problemer mat de Ruddere kéint gehat hunn, mat engem anere Boot zesummegestouss wier, eng Rakéit explodéiert kéint sinn oder de System fir Sauerstoff kéint ausgefall sinn.

1968 waren direkt e puer U-Booter verongléckt. Nieft der La Minerve, waren et d'USS-Scorpion, d'K-129 an d'The Dakar. Dat russescht U-Boot K-129 gouf 1974 vun den Amerikaner am Nordpazifik fonnt, wéi d'USA do eng heemlech Operatioun haten. Dat israelescht The Dakar gouf iwwerdeems 1999 tëscht Kreta an Zypern fonnt.