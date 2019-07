Mat Spannung gëtt haut op London gekuckt, wou de Successeur vun der Premierministesch Theresa May proklaméiert gëtt.

Haushéije Favorit ass den Ëmfroen no, de fréieren Ausseminister Boris Johnson. Eng ganz Partie Member vun der Konservativer Partei trauen him zou, enttäuschte Brexit-Wieler nees u Bord ze kréien. Säi Konkurrent, den aktuelle briteschen Ausseminister Jeremy Hunt, dierft quasi keng Chancen hunn.

Jeremy Hunt

De Brexit-Hardliner Boris Johnson wëll Groussbritannien op den 31. Oktober aus der Europäescher Unioun erausféieren, noutfalls och ouni Accord.



Den neie Parteichef gëtt automatesch och neie britesche Premierminister. Bis e Méindeg den Owend konnten déi 160.000 Parteimember hir Stëmm via Bréifwahl ofginn. D'Resultat dovu gëtt um Dënschdeg am spéide Moien, bzw am fréie Mëtteg bekannt gemaach.

E Mëttwoch, no enger leschter Nuecht an der Downing Street, stellt sech Theresa May nach eemol de Froen am Parlament éiers si e Mëttwoch de Mëtteg an de Buckingham Palace fiert, wou si der Kinnigin Elizabeth offiziell hir Demissioun bekannt gëtt. E puer Stonnen drop dierft dann hire Successeur d'Wuert ergräifen, nodeems hie vun der britescher Monarchin domat chargéiert gouf eng nei Regierung ze forméieren.