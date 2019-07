Wéi et en Dënschdeg de Moien heescht, hätt Südkorea eegenen Donnéeën no, Warnschëss op ee russesche Militärfliger ofginn.

Ee Vertrieder vum südkoreanesche Militär sot der Noriichtenagence AFP, dass déi russesch Maschinn zwee mol an de südkoreanesche Loftraum virun der Ostküst vum Land geflu wier. Doropshi wiere südkoreanesch Kampfjetten gestart. Et soll déi éischte Kéier sinn, dass ee russesche Militärfliger an de südkoreanesche Loftraum geflunn ass. D'Hannergrënn sollen elo gekläert ginn.