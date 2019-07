Déi schlëmm Bränn am Zentrum vum Land hunn no zwee Deeg op d'mannst ronn 70 Quadratkilometer Bësch zerstéiert.

Dat melle portugisesch Medien. Et ginn awer och gutt Nouvellen. Wéi et heescht, wieren d'Flamen an der Regioun ronn 200 Kilometer nordëstlech vu Lissabon zu 90% ënner Kontroll.