E Méindeg gouf et nees eng massiv Stroumpann. Alleguerten d'Bundesstaate vun dem südamerikanesche Land ware betraff.

Wéi et heescht, wier den Telekommunikatiounsreseau zu 94% zesummegebrach. D'Regierung vum President Nicolás Maduro huet bekannt ginn, dass éischt Indicen géifen op eng elektromagnéitesch Attack op dat gréisste Waasserkraaftwierk vum Land hindeiten. Op de sozialen Netzwierker hu vill Leit e Méindeg den Owend spéit matgedeelt, dass an tëscht de Stroum nees do wier.

Eréischt am Mäerz hat d'Regierung, wärend enger grousser Stroumpanne, déi iwwer 100 Stonne gedauert hat, vu Sabotage geschwat. Si haten eng Cyberattack vun der Oppositioun a vun den USA dofir responsabel gemaach. Am Mäerz hat et net manner wéi véier grouss Stroumpannen am Venezuela ginn. D'Oppositioun dogéint schwätzt vun engem Manktem un Investitiounen, Korruptioun an dem schlechte Management vun der Regierung.