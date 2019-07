De portugisesche Fussballstar Cristiano Ronaldo gëtt an den USA net wéinst dem Virworf vu Vergewaltegung ugeklot.

De Parquet vum Bundesstaat Nevada huet bekannt ginn, dass net 100% kéint bewise ginn, dass de Cristiano Ronaldo fir dës Dot vu virun zéng Joer responsabel wier. Dowéinst géif hien och net ugeklot ginn.

Ee fréiert Model geheit dem Fussball-Europameeschter vir, si am Juni 2009 an engem Hotel zu Las Vegas vergewaltegt ze hunn, nodeems sech déi zwee an enger Bar kenne geléiert haten. De Sportkler huet dës Virwërf ëmmer nees ofgestridden a sot, dass si sech eens gewiescht wieren.