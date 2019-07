D'Klima-Aktivistin Thunberg ass e Dënschdeg an der franséischer Haaptstad an hält eng Ried virun der Assemblée Nationale.

Eng Rei Deputéierter vun de Konservativen a Rietspopulisten hu annoncéiert net un der Debatt Deel ze huelen, well si déi 16 Joer al schwedesch Schülerin fir ee "Guru vun der Apokalyps" halen.

D'Thunberg ass e Sonndeg mam Fräiheetspräis an der Regioun Normandie ausgezeechent ginn. D'Beweegung "Fridays for Future" gouf vun der jonker Schwedin an d'Liewe geruff. Ënnert dësem Motto demonstréieren all Freideg Jonker a ville Länner géint d'Ausbleiwe vun de Klimaschutzmesuren.