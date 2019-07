Well een 63 Joer ale Papp seng schwéierkrank Duechter wollt ëmbréngen, muss de Mann elo 7,5 Joer an der Prisong. D'Fra huet iwwerlieft.

Am Oktober zejoert hat de Mann seng Duechter vu 36 Joer mat engem Messer liewensgeféierlech blesséiert. Dat well d'Fra un enger onheelbarer Akrankheet leit a lues a lues blann gëtt, dobäi koumen Angscht- a Panik-Attacken. Hien hätt si wëlle vum Wéi erléisen, esou de Mann viru Geriicht.

No der Dot huet de Papp du versicht sech selwer d'Liewen ze huelen.

Alle béid hunn awer iwwerlieft. D'Fra konnt sech no der Attack schwéier blesséiert bis virun d'Dier vun hirer Wunneng schleefen, wou d'Nopere sech ëm d'Fra gekëmmert hunn . Eng Nout-Operatioun hat d'Fra gerett.