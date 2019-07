Wéi d'Police um Dënschdeg matdeelt, ass eng Fra no enger frontaler Kollisioun op der L151 tëscht Kasel a Mertesdorf verstuerwen.

Een Auto ass um Méindeg ze Owend op déi aner Spur geroden an ass an e Gefier gerannt, wat entgéint koum. D'Fra an deem Auto ass kuerz Zäit spéider verstuerwen.

D'Enquête vum Parquet Tréier an der Police Schweich ass nach am Gaang.

De schëllege Chauffer gouf uerg, awer net liewensgeféierlech blesséiert. Hie koum an e Spidol zu Tréier.