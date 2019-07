D'Päerd ass wéinst dem Zesummestouss ëm d'Liewen komm, wéi d'Police e Dënschdeg a Karlsruhe matgedeelt huet.

Bei der Kollisioun mat engem Päerd op der Autobunn 5 a Baden-Württemberg ass eng Bäifuererin am spéide Méindenowend verletzt ginn.

De Proprietär vum Päerd ass mat sengem Gefier op der Säit stoe bliwwen, well d'Päerd onroueg am Unhänger war.

Wéi de Mann den Unhänger opmaache wollt, huet hie bemierkt, datt den Houf vum Päerd aus dem Unhänger erausgekuckt huet. Dowéinst huet hie probéiert d'Déier ze befreien, mä et ass onerwaart op d'Autobunn gesprongen an do vun zwee Autoen erfaasst ginn. D'Päerd ass dobäi ëmkomm an d'Bäifuererin koum an d'Spidol.

Wéi schwéier si blesséiert ass, konnt d'Police net soen.