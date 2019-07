Der chinesescher Presse no war hien "een exzeptionelle Member vun der chinesescher kommunistescher Partei."

Staatleche Medien no ass de chineseschen Ex-Premierminister Li Peng am Alter vun 90 Joer gestuerwen. Hie war weltwäit bekannt fir seng Responsabilitéit vun den éischte Pläng an der Ënnerdréckung vun den 1989er Manifestatiounen op der Tiananmen-Plaz zu Peking.

D'chinesesch Press huet folgendes geschriwwen: "Hien ass de (Méinden) 22. Juli 2019 ëm 23:15 Auer (15h15 GMT) gestuerwen, un de Suitte vun enger Krankheet, well den Traitement ineffikass war." De Li Peng war de Premierminister vun 1988 bis 1998.

An der Nuecht vum 3. op den 4. Juni 1989 hunn Zaldoten no 7 Wochen der Manifestatioun een Enn gesat. Bei dësen Evenementer sinn tëschent 400 a méi wéi dausend Leit gestuerwen an doduerch gouf de Li Peng vu ville Chinese gehaasst. De Li Peng huet awer ëmmer seng Entscheedung, d'Manifestanten duerch d'Arméi ze evakuéieren, verdeedegt. Donieft sot och d'Agence, datt mat dëse Mesuren d'Situatioun stabiliséiert gouf.