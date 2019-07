De Boris Johnson léist um Mëttwoch déi britesch Premierministesch Theresa May op hirem Posten of.

D'Kinnigin Elizabeth déi Zweet empfänkt den neie Chef vun den Tories e Mëttwoch de Mëtteg am Buckingham-Palace, wou hien dann zum neie Premier ernannt gëtt. Dono ass virgesinn, dass de Brexit-Hardliner virum Regierungssëtz zu London an der Downing-Street eng Ried hält.

Den neie britesche Premier huet schonn e puer däitlech gemaach, dass hien u sengen ëmstriddene Brexit-Pläng festhält. Hie wëll, dass Groussbritannien op den 31. Oktober aus der EU austrëtt a scheit sech och net virun engem No-Deal.

De Brexit ass awer net den eenzeg grousse Schantjen ëm dem sech de Boris Johnson muss këmmeren. Hien iwwerhëlt seng nei Missioun matzen an enger Kris mam Iran. No enger Rei Incidenten an der Strooss vun Hormus huet Teheran rezent ee britesche Pëtrolstanker blockéiert. Aus Siicht vu London eng feindlech Handlung.

Um Mëttwoch an Donneschdeg wäert de Boris Johnson och verschidde Changementer an der Regierung duerchzéien. Éischt EU-frëndlech Ministeren a Staatssekretären hunn an tëscht d'Handduch geheit. E Freideg fänkt iwwerdeems d'Summerpaus vum britesche Parlament un, déi bis den 3. September dauert. Vill Zäit bis de geplangten EU-Austrëtt Enn Oktober bleift deemno net méi.

Op d'Theresa May kommen dogéint méi roueg Zäiten duer. Si stellt sech um Mëttwoch de Moien nach eemol de Froen vun den Deputéierten. Dono hält si an der Downing-Street eng kuerz Ried fir Äddi ze soen, éier si an de Buckingham-Palace fiert fir der Kinnigin hier Demissioun ze iwwerreechen.