Him war reprochéiert gi Suen aus der Staatskeess fir privat Zwecker ausginn ze hunn.

Eng Woch no sengem Récktrëtt heescht et elo, dass hie sech kee Feelverhalen zu Scholde komme gelooss hätt. Dat geet aus zwee Rapporte vun der Assemblée Nationale ervir.

De François de Rugy war no nëmme gutt 10 Méint am Amt iwwert déi sougenannten "Homard-Affär" gefall. Him gouf virgeheit op Staatskäschten Soiréeën organiséiert a seng Wunneng renovéiert ze hunn. Rieds geet vu 15 sou Soiréeën. Wéi et an de Rapporten heescht, wiere wärend 12 Iessen keng Verstéiss constatéiert ginn. Just bei dräi sou Soiréeën wieren Depensen als iwwerdriwwe kritiséiert ginn. Experte vun der Regierung kommen an hirem Rapport zur Conclusioun, dass de François de Rugy och bei der Renovatioun vu senger Wunneng d'Virschrëften respektéiert hätt.