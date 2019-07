D'Deutsche Bank huet am zweete Quartal e Verloscht no Steiere vu Ganzer 3,1 Milliarden Euro gemaach.

Dat huet dat gréisste Finanzinstitut an Däitschland zu Frankfurt am Main e Mëttwoch de Moie matgedeelt. De Grond fir dës Käschten ass wéinst dem Ëmbau vum Konzern an Héicht vun 3,4 Milliarden Euro.

De Minus ass méi grouss ausgefall, wéi erwaart. Uganks Juli hat een nach mat 2,8 Milliarden Euro Verloscht gerechent.

Mam Ëmbau wiere scho wichteg Schrëtt ënnerholl ginn, sou de Chef vum Comité Christian Sewing. Ouni dës Belaaschtunge wier d'Deutsche Bank profitabel gewiescht. De Conseil hat jo eng Neiopstellung vum Konzern decidéiert. Virgesinn ass de Réckzoch aus dem weltwäiten Aktienhandel. Als Konsequenz solle bis 2022 ronn 18.000 Plazen ewechfalen.