Islamabad wëll sech esou fir en Enn vum Konflikt am Afghanistan asetzen.

Dat huet de pakistanesche Premier Imran Khan bei senger Visitt an den USA annoncéiert. De Pakistan géif eng wichteg Roll beim Support vun de Friddensverhandlunge spillen, sot gläichzäiteg den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo. Och d'USA wëlle nämlech de Friddensprozess am Land no vir dreiwen. D'Amerikaner si viru bal 18 Joer am Afghanistan amarschéiert. Washington fuerdert fir d'Friddensnegociatiounen awer d'Garantien, ënnert anerem datt Taliban keng Extremisten méi am Afghanistan verstoppen.