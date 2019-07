De 47 Joer ale Camionschauffer aus Holland krut e Protokoll wéinst Verstouss géint d'Déiereschutzgesetz. Hie krut eng Strof vun 700€ ze bezuelen.

D'NRW-Police huet op der A2 an Nordrhein-Westfalen een Transporter mat méi wéi 140 dehydratéierte Schwäin gestoppt.

D'Déieren hunn hyperventiléiert a konnte sech net méi op de Been halen, wéi d'Police aus Dortmund ee Mëttwoch matgedeelt huet. Op d'mannst dräi Schwäin ware bei der Kontroll vum Transporter schonn dout.

Den agebaute Waassertank fir d'Déiere war eidel. Donieft waren et, trotz der Belëftung, 41 Grad Celsius am Transporter. D'Schwäin, déi um Wee vu Frankräich fir an d'Schluechthaus an Däitschland waren, goufen direkt vun den Pompjee mat Waasser versuergt. De Chauffer krut eng Plainte wéinst dem Verstouss géint d'Déiereschutzgesetz, grad ewéi e Protokoll vu 700€, deen en nach op der Plaz huet musse bezuelen.