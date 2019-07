Déi bosnesch Autoritéiten hunn den indesche Geschäftsmann zesumme mat zwee Partner verhaft. E véierte Verdächtege gëtt nach gesicht.

De Pramod Mittal besëtzt selwer verschidden Entreprisen an de Balkan-Länner. Wéinst enger dovunner gouf hien elo a Bosnien verhaft. Hie gëtt verdächtegt, an organiséiert an ekonomesch Kriminalitéit verwéckelt gewiescht ze sinn a säi Pouvoir ausgenotzt ze hunn. Weider sollen hien a seng Komplizen 2,56 Millioune Euro verontreit hunn.

Dat Alles soll sech an engem Kuelekraaftwierk nordëstlech vu Lukavac ofgespillt hunn, wou eng 1.000 Leit agestallt sinn. Zanter 2003 ass de Pramod Mittal Co-Manager vun dësem Wierk. Hien esou wéi de Manager vun der Entreprise an déi zwee aner Inculpéiert riskéiere bis zu 45 Joer Prisong.

De Lakshmi Mittal, Brudder vum Pramod a CEO vum Stolgigant ArcelorMittal, huet scho viru Joren eng Kéier an Indien fir säi klenge Brudder Kautioun bezuelt.