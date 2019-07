Déi amerikanesch Fluchgesellschaft huet fir dat zweeten Trimester e Verloscht vun 2,9 Mrd. Dollar (2,6 Mrd. Euro) gemaach.

Dat huet de Fligerconstructeur e Mëttwoch matgedeelt. Fir de héijen Defizit ass virun allem den Ierger mam Fligermodell 737 MAX responsabel. Zwee rezent Accidenter sinn op technesch Problemer mat 737 MAX Maschinnen zeréck ze féieren, déi zanter Mäerz vun dësem Joer um Buedem musse stoe bleiwen. Am Oktober 2018 war eng Lion-Air Maschinn mat 189 Leit u Bord virun der indonesescher Küst an d'Mier gefall, e puer Méint méi spéit am Mäerz 2019 war e Fliger vun der Ethiapian Airlines mat 149 Passagéier an 8 Crewmemberen erofgefall.

Den Ëmsaz vu Boeing ass am zweeten Trimester ëm 35 Prozent gefall op 15,8 Mrd. Dollar. Prognose wollten se bei Boeing net maachen.