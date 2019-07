No der Wiel vum fréiere briteschen Ausseminister Boris Johnson zum Premier, huet de Finanzminister Philip Hammond annoncéiert säi Posten ofzeginn.

A senger Begrënnung huet de britesche Finanzminister Hammond erkläert, datt hie mat der Vue vum Brexit-Hardliner net liewe kéint. Dee wëll Groussbritannien den 31. Oktober 2019 aus der EU féieren, och ouni een Deal an den Hänn ze hunn. Dat kéint hien esou net ënnerstëtzen, schreift de Philip Hammond an engem Bréif un d'Premierministesch Theresa May, kuerz ier hire Successeur d'Johnson d'Rudder e Mëttwoch de Mëtten iwwerhëlt.



Den Hammond war 3 Joer laang britesche Finanzminister.