Nordkorea soll op en neits Rakéite getest hunn, trotz dem Accord mat den USA weider iwwert den nordkoreaneschen Atomprogramm ze diskutéieren.

Dat huet en Donneschdeg de Moien de südkoreanesche Militär bekannt ginn.

Wéi et heescht, hätt déi nordkoreanesch Arméi en Donneschdeg de Moie fréi Lokalzäit, kuerz hannerteneen, zwou Kuerzstreckerakéiten a Richtung oppent Mier ofgeschoss. Südkorea ass an heegster Alarmbereetschaft, sollt et zu weideren Tester kommen. D'Rakéite sollen nom Start un der Ostküst ongeféier 430 Kilometer wäit geflu sinn, éier se iwwert dem Japanesche Mier erofgefall sinn.