De briteschen Ausseminister vu bis elo a Kontrahent vum neie Premier Boris Johnson, Jeremy Hunt, huet d'Handduch geheit.

Nodeems de Boris Johnson e Mëttwoch zum neie Premier ernannt gouf, huet och de briteschen Diplomatiechef säi Récktrëtt bekannt ginn. Hie wollt mat dësem Schrëtt verhënneren, dass de Boris Johnson hie géif entloossen. Dem Jeremy Hunt säin Nofolger gëtt de fréiere Brexit-Minister Dominic Raab ginn. Dat huet déi britesch Regierung bekannt ginn. Den Jeremy Hunt huet op Twitter geschriwwen, dass et eng Éier fir hie gewiescht wier mat senger Aarbecht am Ausseministère virun ze fueren. Hie kéint awer verstoen, dass een neie Premierminister seng eegen Equipe wëll opstellen.



Een Dag no senger Nominatioun soll de Boris Johnson um Donneschdeg eng éischte Kéier als Premierminister eng Ried virum britesche Parlament halen. Offiziell confirméiert gouf dësen Optrëtt awer nach net. Um Donneschdeg ass allerdéngs déi lescht Geleeënheet fir de Boris Johnson virun den Deputéierten ze schwätzen, e Freideg nämlech geet dat britescht Parlament an eng 6 Woche laang Summerpaus. Eréischt den 3. September kommen d'Parlamentarier nees beieneen.

Domat bleift och fir de Boris Johnson net vill Zäit seng Brexit-Pläng wéi geplangt bis den 31. Oktober ëmzesetzen. E Mëttwoch a senger éischter Interventioun als neie britesche Premier, hat de Boris Johnson an der Downing-Street betount, dass hien den EU-Austrëttsaccord, wéi en tëscht der Theresa May a Bréissel ausgehandelt gouf, wëll nobesseren. Domat bleift hien op Konfrontatioun mat der Europäescher Unioun. Bréissel refuséiert awer och weiderhin iwwert den Accord nozeverhandelen.

Labour-Partei fuerdert Neiwalen

Déi oppositionell Labour-Partei huet fir en Donneschdeg den Owend zu enger Demonstratioun zu London opgeruff. Si fuerderen Neiwalen. Enger Ëmfro vum Institut YouGov no, si just 31% vun der britescher Populatioun fir de Boris Johnson.