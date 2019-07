Ronn 30 Persoune ginn nach ëmmer vermësst, mellen de Moie chinesesch Medien.

D'Äerdmassen haten en Dënschdeg 21 Haiser vun engem Duerf ënnert sech begruewen. Eelef Awunner leie mat Blessuren am Spidol. Nach ëmmer gëtt no weideren Affer gesicht. Och Sichhënn sinn am Asaz.