De Fluchverkéier um Amsterdamer Fluchhafen Schiphol louch e Mëttwoch wärend Stonne brooch, an dat matzen an der Vakanzenzäit.

Et goufe Problemer beim optanke vun de Fliger. Eréischt no e puer Stonne konnten déi éischt Fliger e Mëttwoch den Owend spéit nees opgetankt ginn a starten. Duerch Problemer bei enger externer Firma souzen tëscht 20.000 an 30.000 Passagéier fest. Dat huet eng Spriecherin vum Fluchhafen bekannt ginn.

Fir déi betraffe Leit géifen Hotelszëmmer gesicht ginn. Et gouf awer net ausgeschloss, dass e puer Dausend Passagéier d'Nuecht missten op Feldbetter am Fluchhafe verbréngen. Iwwer 100 Maschinne konnte wéinst dëser Stéierung net mat Zäite fort fléien. 180 Volle goufe carrement annuléiert. D'Fluchgesellschaft KLM rechent och um Donneschdeg nach mat Problemer, bis sech d'Situatioun nees normaliséiert huet.