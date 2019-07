An den 90er Jore war d'Belaaschtung bei ronn honnert Stécker Dreck pro Quadratkilometer. Zënter 2012 ass dëse Wäert verduebelt ginn, hu Fuerscher gesot.

D'Mëttelmier ass enger Studie no dat Mier mat der gréisster Dreckbelaaschtung an Europa. Zënter 2009 ass d'Quantitéit vum Dreck konstant geklommen, huet d'franséisch Mieresfuerschungsinstitut Ifremer ee Mëttwoch matgedeelt.

Fir d'Laangzäitstudie gouf tëschent 1994 an 2017 d'Drecksbelaaschtung am Mëttelmier gemooss. D'Fuerscher hunn a béiden Ënnersichungsgebidder, am Golf vu Lyon an un der Ostküst Korsika, Plastikstuten, Béchsen, Liewensmëttelverpakungen a Kleedungsstécker fonnt.

An den 90er Jore war d'Belaaschtung bei ronn honnert Deeler Dreck pro Quadratkilometer. Zënter 2012 ass dëse Wäert duebel sou héich, hu Fuerscher gesot. 2015 waren et souguer schonn 300 Deeler vun Dreck pro Quadratkilometer. Dobäi si 60 % vum Dreck aus Plastik.

Bei enger selwechter Etüd goufen an der Nordsee 50 Drecksdeeler pro Quadratkilometer festgestallt, sou d'Ifremer.