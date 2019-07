Wéinst dem Mord un hirer klenger Duechter, ass eng Fra am US-Bundesstaat Kalifornien zu 25 Joer Prisong veruerteelt ginn.

Dat klengt Këndche vun 3 Joer war gestuerwen, nodeems seng Mamm et bei extremen Temperature bal 10 Stonne laang am Auto sëtze gelooss hat. D'Fra hat no Donnéeë vun den Enquêteuren erzielt, si hätt hirer Duechter wëllen Dämonen ausdreiwen. Och hire Verloobte war ugeklot.

D'Koppel war mat hirem klenge Meedchen am Februar 2016 vum US-Bundesstaat Arkansas a Kalifornien geplënnert. Do huet d'Famill an engem Auto gelieft. Am Summer dat Joer dono, hätt d'Koppel d'Këndchen iwwer zwou Woche laang ëmmer nees extremen Temperaturen ausgesat. Op engem Dag hätte si dat klengt Maiya néng an eng hallef Stonnen am iwwerhëtzten Auto sëtze gelooss, wat d'Kand net iwwerlieft huet, sou d'Enquêteuren. D'Police war wärend enger Kontroll op dat klengt Meedchen opmierksam ginn, well d'Koppel hiren Auto falsch geparkt hat.