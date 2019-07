115 Migrante viru libescher Küst vermësst: D'Organisatioune vun de Vereenten Natiounen fuerderen, dass nees direkt mat de Rettungsaktiounen ugefaange gëtt.

Nom dem wuel schlëmmste Bootsongléck am Mëttelmier dëst Joer, fuerderen d'Organisatioune vun de Vereenten Natiounen, dass nees direkt mat de Rettungsaktiounen ugefaange gëtt.

D'UN Flüchtlingswierk an d'UNICEF hunn donieft een Appell gemaach, mat der Internéierung vu Flüchtlingen a Migranten a Libyen opzehalen. Ee Porte Parole vun der libescher Garde Côte sot en Donneschdeg, dass no engem schwéiere Bootsongléck virun der Küst vu Libyen 115 Migrante géife vermësst ginn. Et gëtt gefaart, dass dës Mënschen bei hirem Passage iwwert d'Mëttelmier ëm d'Liewe komm sinn.

Iwwerdeems huet dat italienescht Parlament gréng Luucht gi fir ee Gesetzprojet, deemno Hëllefsorganisatiounen an Zukunft Strofe vu bis zu enger Millioun Euro riskéieren, wa se onerlaabt mat hire Schëffer an italienesch Gewässer fueren.