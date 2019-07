Wärend dem Test en Donneschdeg a Präsens vum Staatschef Kim Jong Un wier eng nei Zort vu Rakéit ofgeschoss ginn.

Wéi et heescht, wier dësen Test eng Reaktioun op déi südkoreanesch Militärübungen an d'Aféiere vun neie Waffe gewiescht.

Déi amerikanesch Regierung, déi den Ament mat Nordkorea am Gaangen ass nei Verhandlungen iwwert den Atomwaffeprogramm ze plangen, huet zeréckhalend op d'Aktioun vu Pjöngjang reagéiert.



Nordkorea huet en Donneschdeg no Informatioune vu Südkorea un der Ostküst zwou Kuerzstreckerakéiten a Richtung oppent Mier ofgeschoss. Den Nationale Sécherheetsrot zu Seoul ass dovun ausgaangen, dass eng nei Zort vu balistescher Rakéit getest gouf. Béid Rakéite sollen ongeféier 600 Kilometer wäit geflu sinn, éier se an d'Mier gefall sinn.