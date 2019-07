Tragesch Konsequenzen haten déi extrem Temperaturen an Éisträich, fir ee klenge Jong vun 2 Joer.

De Bouf war um Bauerenhaff vu senger Famill an den Auto geklommen, ouni dass een et gemierkt hat. Do ass dee Klengen ageschlof. Hien ass méi spéit un de Suitte vu Dehydratioun gestuerwen.