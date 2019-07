Eigentlech goufen et an de leschte Joren ëmmer manner Doudesstrofen an den USA. Den Donald Trump wëll dat awer elo nees änneren.

D'USA wëllen op Bundesniveau fir d'éischte Kéier nees no iwwer 15 Joer d'Doudesstrof duerchféieren. De Justizminister William Barr hätt deementspriechend Changementer an d'Weeër geleet. Dat huet de Justizministère en Donneschdeg zu Washington bekannt ginn. Sou wier schonn d'Exekutioun vu 5 Prisonéier ordonnéiert ginn, géint déi d'Doudesstrof verhaange gi war. Si wieren all ënnert anerem wéinst Mord u Kanner a Jugendlecher veruerteelt ginn. Hier Exekutioune si fir Dezember a Januar geplangt. Weider Exekutioune géifen zu engem spéideren Zäitpunkt ugesat ginn.

Mënscherechts- a Biergerrechtsorganisatiounen hu schockéiert op des Annonce reagéiert.

An de leschte Joren hunn direkt e puer Bundesstaaten d'Doudesstrof ofgeschaaft gehat oder Exekutiounen annuléiert. No Donnéeë vum Death Penalty Information Center gëtt et dës Héchststrof an tëscht a ronn 20 vun de 50 US-Staaten net méi. Am Mäerz hat och Kalifornien, deen US-Staat mat der gréisster Zuel vu Prisonéier an der Doudeszell, d'Doudesstrof via Dekret ausgesat.