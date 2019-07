Déi leschte Woch hat Apple eng Demande gemaach fir vun dëser Sanktioun befreit ze ginn.

Fir Apple gëtt et keng Exceptioun. Déi amerikanesch Entreprise brauch fir de Bau vu sengem Computer Mac Pro Deeler aus China, an op déi sollen et keng Exceptioun ginn, wat d'Stroftaxen ugeet. Dat huet den amerikanesche President Donald Trump iwwert Twitter annoncéiert.

Apple misst dann eben an den USA dës Deeler produzéieren, dann hätt d'Entreprise och keng Stroftaxen ze bezuelen. Déi leschte Woch hat Apple eng Demande gemaach fir vun dëser Sanktioun befreit ze ginn.