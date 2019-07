Ronn 50 Prozent vun de Schaffner hate fir ee Streikt gestëmmt, well et Onstëmmegkeete beim Congé ginn.

Op der Belscher Bunn gëtt haut gestreikt, dofir ginn et do och Problemer am Trafic. An dat grad an der Vakanzenzäit. Zwee op 5 Zich falen aus, dat well d'Kontrolleuren hir Aarbecht néiergeluecht hunn.

Ronn 50 Prozent vun de Schaffner hate fir ee Streikt gestëmmt, well et Onstëmmegkeete beim Congé ginn. Wéi d'Gewerkschaften erklären, géif ëmmer méi dacks de Congé dee schonn accordéiert wier, an der leschter Sekonn annuléiert ginn, well een d'Persoun am Zuch géif brauchen.

Doduercher géif d'Onzefriddenheet vun de Kontrolleuren ëmmer méi grouss ginn.