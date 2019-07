Si protestéieren géint Attacke vu sougenannte "Schlägertruppen".

Obschonns de Moment zu Hongkong een Demonstratiounsverbuet ass, sinn e Samschdeg de Moie fréi eiser Zäit dausende Leit op d'Strooss gaangen, fir hei géint Attacken op d'Demonstranten, déi géint d'Regierung manifestéieren, opmierksam ze maachen a sech ze wieren.

Si protestéieren also géint Attacke vu sougenannte "Schlägertruppen". D'Police wollt dës Demonstratiounen awer auserneen dreiwen an huet de Moien Tréinegas géint d'Aktivisten agesat. Verschidden Manifestanten sinn doduercher mat de Beamten unenee geroden an hunn ee Policewon beschiedegt.

Zanter 7 Woche gëtt zu Hongkong an der Haaptsaach friddlech géint déi Peking-trei Regierung demonstréiert. Ausléiser war en ëmstriddene Gesetzprojet iwwer d'Ausliwwerung vu beschëllegte Persounen u China.

D'Gesetz gouf zwar op Äis geluecht, mee de Gesetzprojet net zeréck gezunn.