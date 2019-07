Am Vatikan ginn zënter e Samschdeg Honnerte vu mënschleche Schanken vu forenseschen Experten analyséiert.

D'Police hat en anonymen Tipp kritt, datt op engem d'Kierfecht am Vatikan d'Iwwerreschter vun engem 15 Joer ale Meedche leien, datt zënter 1983 als vermësst gëllt.

D'Emanuela Orlandi war d'Duechter vun engem Vatikan-Mataarbechter an ass deemools spurlos verschwonnen.

Et ginn DNA-Prouwe geholl. Et hätt ee sech net erwaart, esou vill Schanken ze fannen, heescht et. Den nächste Samschdeg geet et da weider mat der Sich.