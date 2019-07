De Papp hat d'Kanner am Auto zréck gelooss a war schaffe gaangen.

Zu New York sinn Zwillinge vun engem Joer bei der décker Hëtzt an engem Auto gestuerwen. De Papp hat d'Kanner am Auto zréck gelooss a war schaffe gaangen.

No iwwer 8 Stonne wéi de Mann wollt heem fueren, huet en d'Kanner entdeckt.

D'Police geet dovunner aus, datt hien net gemierkt hat oder vergiess hat, datt d'Zwillingen – e Bouf an e Meedchen - hannen am Auto waren. De Mann gouf vun der Police matgeholl.