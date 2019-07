Bei schlëmme Wiederen an Italien sinn de Weekend iwwer e puer Mënsche gestuerwen.

Eng Fra huet an hirem Auto net iwwerlieft, wéi deen an der Géigend vu Roum vum Wand matgerappt an ewech geschleidert gouf. De Buergermeeschter vu Fiumicino schwätzt vun engem enormen Tornado mat groussem Schued.

An der Toskana an am Südtirol hunn d'Wiederen och vill Schued an Iwwerschwemmunge provozéiert. Ee Mann ass ëm d'Liewe komm, wéi e vun enger Bullislawin matgerappt gouf.

Eng Fra ass no bei Bozen beim Lafe vum Blëtz getraff ginn.