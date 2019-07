D'Mënschheet huet déi natierlech Ressourcen vun der Äerd fir dëst Joer rechneresch opgebraucht a lieft vun elo un ökologesch op Puff.

No Donnéeë vun der Organisatioun "Global Footprint Network" ass den 29. Juli 2019 den Dag, op dem d'Äerd iwwerlaascht ass, erreecht. Dat bedeit, dass d'Mënschheet zu dësem Zäitpunkt sou vill Ressource vun der Äerd an Usprooch geholl huet, wéi all d'Ökosystemer an engem ganze Joer kënnen erneieren. D'lescht Joer war den Dag vum Depassement op den 1. August gefall. Ma och wann dësen Dag, am Verglach mat zejoert just zwee Deeg méi fréi ass, huet en sech awer am Laf vun de leschte Joerzéngten dramatesch no vir avancéiert. Virun 20 Joer war dësen Dag nach op den 29. September fixéiert ginn. An de 70er Joren war den Dag vum Depassement tëscht Enn November an Uganks Dezember. Zanter 1983 fält en awer op ëmmer méi ee fréien Datum.

Lëtzebuerg huet den Overshoot-Day schonn de 16. Februar erreecht.

Fir déi ökologesch Ressourcen, déi vum Mënsch verbraucht goufen, wéi Waasser, Land, Holz a propper Loft ze liwweren, wieren den Ament 1,75 Planéite néideg, warnt de Global Footprint Network. Des Organisatioun, déi hire Sëtz zu Oakland a Kalifornien huet a weltwäit aktiv ass, weist drop hin, dass d'Käschte vun dësem Verbrauch ëmmer méi visibel ginn, zum Beispill duerch d'Ofholzen, d'Erosioun vum Buedem an d'Hausse vun den CO2 Emissiounen an der Atmosphäre.

Op der éischter Plaz vun de Länner, déi am meeschte consomméieren, stinn d'USA. D'Organisatioun hält fest, dass wann déi ganz Mënschheet sou vill géif verbrauchen wéi d'Amerikaner, bräichte mer en Equivalent vu 5 Planéiten. Op déi zweet Plaz kënnt Australien mat 4,1 Planéit, déi drëtt am Ranking sinn d'Russe mat 3,2 Planéiten an eis däitsch Noper kommen als éischt europäescht Land op déi véiert Plaz mat 3 Planéiten.