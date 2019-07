Den neie britesche Premier Boris Johnson mécht sech um Méindeg fir eng éischt Visitt op de Wee Richtung Schottland.

Hie wéilt sech an dem Kontext fir een Zesummenhalt vu Groussbritannien staark maachen, heescht et aus der Downing Street. Zesumme si mer méi sécher, staark a räich, sou dem Boris Johnson seng Devise. Schottland ass déi éischt Statioun vu senger Rees duerch déi verschidde britesch Landesdeeler, an deenen hie seng Brexit-Pläng wëll presentéieren. Donieft wëll den neie britesche Premier och nei Investitiounen an Héicht vun ëmgerechent 334 Milliounen Euro, fir Schottland, Wales an Nordirland annoncéieren.

Déi schottesch Premierministesch Nicola Sturgeon hat scho viru senger Vereedegung vum Boris Johson gefuerdert, seng Brexit-Strategie ze änneren. Si hält och weiderhin un engem Onofhängegkeetsreferendum fest. Schottland hat beim Brexit-Referendum géint en EU-Austrëtt gestëmmt.